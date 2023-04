Arte e diritti: l’8 marzo di FNP Bergamo (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mese della “Giornata Internazionale della donna”, FNP Bergamo ha celebrato la figura femminile nell’Arte tra divieti, discriminazioni e diritti ottenuti, nell’intento di indagare i progressi raggiunti e quanto occorra fare per ottenere parità e pari opportunità; per dare spazio e valore alle donne e contemporaneamente dare risalto ad alcune artiste che hanno saputo contrastare la fragilità della propria condizione di genere e le avversità della vita con coraggio, tenacia e resistenza, che hanno fatto della loro Arte una conquista contribuendo a cambiare il modo di pensare anche in epoche lontane. Nel salone riformisti della sede CISL di Bergamo è stata allestita la mostra di Danila Varischetti, mentre un convegno illustrava le difficoltà femminili a emergere nel mondo dell’Arte. La ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mese della “Giornata Internazionale della donna”, FNPha celebrato la figura femminile nell’tra divieti, discriminazioni eottenuti, nell’intento di indagare i progressi raggiunti e quanto occorra fare per ottenere parità e pari opportunità; per dare spazio e valore alle donne e contemporaneamente dare risalto ad alcune artiste che hanno saputo contrastare la fragilità della propria condizione di genere e le avversità della vita con coraggio, tenacia e resistenza, che hanno fatto della lorouna conquista contribuendo a cambiare il modo di pensare anche in epoche lontane. Nel salone riformisti della sede CISL diè stata allestita la mostra di Danila Varischetti, mentre un convegno illustrava le difficoltà femminili a emergere nel mondo dell’. La ...

