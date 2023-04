Arrivati 27mila clandestini, ripartiti 1100: ecco perché rimpatriare è già una sconfitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Il flop dei rimpatri è evidente anche solo guardando agli spaventosi numeri riguardanti l’immigrazione clandestina nel 2023. Nell’anno in corso, in appena tre mesi, sono già giunti sulle coste italiane 27mila clandestini. “Molti dovranno essere rimpatriati”, si diceva. A quanto pare non è così. Su 27mila Arrivati ne sono ripartiti poco più di mille: ecco il flop dei rimpatri Secondo gli ultimi dati riportati dal Giornale, sarebbero 1.107 i rimpatri finora effettuati dall’Italia per gli arrivi illegali sul nostro territorio. Poco più di mille, al cospetto di un numero che viaggia spedito verso i 30mila e che, secondo le stime, a questi ritmi, aggiungendo la crisi tunisina e prevedendo anche un’incalzare delle frequenze nei mesi estivi, potrebbe far arrivare in Italia il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Il flop dei rimpatri è evidente anche solo guardando agli spaventosi numeri riguardanti l’immigrazione clandestina nel 2023. Nell’anno in corso, in appena tre mesi, sono già giunti sulle coste italiane. “Molti dovranno essere rimpatriati”, si diceva. A quanto pare non è così. Sune sonopoco più di mille:il flop dei rimpatri Secondo gli ultimi dati riportati dal Giornale, sarebbero 1.107 i rimpatri finora effettuati dall’Italia per gli arrivi illegali sul nostro territorio. Poco più di mille, al cospetto di un numero che viaggia spedito verso i 30mila e che, secondo le stime, a questi ritmi, aggiungendo la crisi tunisina e prevedendo anche un’incalzare delle frequenze nei mesi estivi, potrebbe far arrivare in Italia il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraCh42905782 : Non solo non li ferma nessuno ma manco li rimpatriano Pallonari Arrivati 27mila clandestini, ripartiti 1100: ecco… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il concetto è valido, ma la pratica lo 'abbassa' quasi sullo stesso piano dei 'ricollocamenti' negli altri Paesi Ue ?? Ste… - IlPrimatoN : Il concetto è valido, ma la pratica lo 'abbassa' quasi sullo stesso piano dei 'ricollocamenti' negli altri Paesi Ue… - il_gatto80 : No raddoppiare dovete rimpatriare TUTTI - Dome689 : RT @TgLa7: Degli oltre 27mila migranti arrivati in Italia dall'inizio dell'anno 15.500 sono partiti da Sfax. Le autorità tunisine ne hanno… -