Arriva il “cane da Covid” | l’ultima follia pandemicamente corretta

Ve la racconto esattamente come è andata. Martedì notte, usando abitualmente i canali della Rai come efficace mezzo soporifero, nel dormiveglia credevo di aver vissuto un vero e proprio incubo. Invece, facendo una breve ricerca la mattina seguente, ho scoperto che era tutto vero: i nostri scienziati hanno realizzato il cane da Covid. La notizia, con tanto di corposo servizio trasmesso da RaiNews e riportato sul sito del Tgr Piemonte, ha dell'inverosimile, soprattutto in concomitanza della sostanziale estinzione della malattia grave provocata dal Sars-Cov-2. Ed è sufficiente leggere il breve, surreale commento pubblicato sul sito medesimo, per rendersi conto di quanto sia ancora radicata in tante redazioni, pubbliche e private, l'irrazionale visione di un virus banale per le persone sane, identificato come una sorta di demonio da estirpare con ogni ...

