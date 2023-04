Arrestati due pusher a Torre del Greco (Di giovedì 6 aprile 2023) , i militari li hanno trovati con 10 g di cocaina e una dose di crack . I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio F.S.O. e C.D.S., entrambi del posto, il secondo già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nell’appartamento del primo, i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina e una dose di crack. Con la droga anche 585 euro in contante ritenuto provento illecito. O. e D.S. erano in cucina e stavano “tagliando” lo stupefacente prima di preparare le dosi. Sono finiti in manette e poi ai domiciliari. Entrambi attendono giudizio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) , i militari li hanno trovati con 10 g di cocaina e una dose di crack . I carabinieri della sezione operativa didelhanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio F.S.O. e C.D.S., entrambi del posto, il secondo già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nell’appartamento del primo, i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina e una dose di crack. Con la droga anche 585 euro in contante ritenuto provento illecito. O. e D.S. erano in cucina e stavano “tagliando” lo stupefacente prima di preparare le dosi. Sono finiti in manette e poi ai domiciliari. Entrambi attendono giudizio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

