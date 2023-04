Arpac | riparte il monitoraggio delle acque di balneazione

Leggi su anteprima24

A partire dal 12 aprile e fino al 30 settembre 2023, l'Arpa Campania riprende le attività di campionamento e controllo in mare per garantire una stagione balneare senza rischi sanitari. Ad inizio stagione balneare 2023, come per la scorsa annualità, si conferma il 97% di costa balneabile a fronte del restante 3% di costa non balneabile (circa 15 km) perché risultata "scarsa" all'elaborazione statistica della classe di qualità. Resta esclusa dal conteggio la quota di litorale non destinata all'uso balneare, circa 60 chilometri, per la presenza di aree portuali, servitù militari, canali e foci di fiumi non risanabili, aree marino protette. Le attività di campionamento e controllo in mare vengono svolte dall'Agenzia con l'ausilio della flotta di sua proprietà, gestita e coordinata dalla UO Mare. Contestualmenteprovvederà alla valutazione, ...