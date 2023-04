Arouca vs Maritimo – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ilcercherà di ottenere una vittoria consecutiva per la prima volta in questa stagione quando affronterà l’all’Estadio Municipal desabato 8 aprile. L’Arouquenses, nel frattempo, arriverà al fine settimana cercando di ottenere una vittoria sugli ospiti, non avendo vinto nessuno degli ultimi cinque incontri tra le squadre dall’ottobre 2016. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’si è portato nei posti di qualificazione della Conference League grazie alla vittoria per 1-0 sul Famalicao, quando le due squadre si sono affrontate lunedì. Il centrocampista guineano Morlaye Sylla si è reso ...