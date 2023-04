(Di giovedì 6 aprile 2023) Per tutto il mese di aprile, acquistando qualsiasi prodotto della linea Acqua di Giò presso gli storein Italia e sull’e-shop,donerà 20 euro all’iniziativa Acqua for Life e aldi approvvigionamento idrico in

Da diverso tempo ormai Giorgio Armani con la sua linea Acqua di Giò si occupa di cause solidali e quest'anno contribuirà a costruire in Zambia sistemi di approvvigionamento idrico e accessi all'acqua presso il Nteme Rural Health Centre, incluse le ... Per tutto il mese di aprile, acquistando qualsiasi prodotto della linea Acqua di Giò presso gli store Douglas in Italia e sull'e-shop Douglas.it, Armani Beauty donerà 20 euro per la costruzione di ...

Armani Beauty con Douglas per il progetto WaterAid in Zambia Vanity Fair Italia

Per tutto il mese di aprile, infatti, acquistando qualsiasi prodotto della linea Acqua di Giò presso gli store Douglas in Italia e sull’e-shop Douglas.it, Armani beauty donerà 20 € all’iniziativa ...Con EA7 Emporio Armani, lo stilista e imprenditore consolida il suo legame con il mondo dello sport italiano: da Parigi 2024 fino a Milano-Cortina 2026 vestirà i nostri atleti all’insegna dello stile ...