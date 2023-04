Ardesio, i vigili del fuoco al lavoro per far rientrare nella case gli sfollati (Di giovedì 6 aprile 2023) Ardesio. “rientrare nelle case e riavvicinare alla comunità le persone isolate”: il sindaco Yvan Caccia aveva chiarito le priorità su cui lavorare già poche ore dopo il disastro che mercoledì (5 aprile) ha colpito il paese di Ardesio, inondatto dall’acqua fuoriuscita da una falla che si è aperta in un canale di conduzione dell’Enel. guarda tutte le foto 23 Si rompe una tubazione, cascate d’acqua e fango su Ardesio Già nel pomeriggio del giorno dopo le cinque famiglie che sono rimaste sfollate procederanno al recupero dei beni di prima necessità nelle proprie abitazioni: i vigili del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023). “nellee riavvicinare alla comunità le persone isolate”: il sindaco Yvan Caccia aveva chiarito le priorità su cui lavorare già poche ore dopo il disastro che mercoledì (5 aprile) ha colpito il paese di, inondatto dall’acqua fuoriuscita da una falla che si è aperta in un canale di conduzione dell’Enel. guarda tutte le foto 23 Si rompe una tubazione, cascate d’acqua e fango suGià nel pomeriggio del giorno dopo le cinque famiglie che sono rimaste sfollate procederanno al recupero dei beni di prima necessità nelle proprie abitazioni: idel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Ardesio, i vigili del fuoco: “50 persone isolate, statale riaprirà entro sera ma due mesi per messa in sicurezza” - infoitinterno : Ardesio, i vigili del fuoco: “50 persone isolate, statale riaprirà entro sera ma due mesi per messa in sicurezza” -