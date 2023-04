Ardea | Città Metropolitana “abbandona” il ponte Magistri | “Non abbiamo soldi”

(Di giovedì 6 aprile 2023)– Ennesimo sopralluogo dei consiglieri di opposizione del gruppo D.C. dial, sito all’altezza della Conad su via Laurentina, poco prima del confine con il territorio di Aprilia. Sono ormai mesi, infatti, che Comune e cittadini segnalano la pericolosità di quel tratto di via Laurentina, quotidianamente percorso da centinaia di auto e dai clienti del supermercato che, ovviamente, entro nel negozio a piedi. Interpellato il Comandante della Polizia Locale, Antonello Macchi, questi fa sapere che sono stati inviati alla sezione competente di, che ha giurisdizione su quel tratto di strada, più richieste di messa in sicurezza e di ripristino del guard rail. Ma la risposta arrivata da Palazzo Valentini è che 2al momento non ci sono ...

