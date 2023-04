Arco (Trento), aggredisce a martellate la ex compagna e la sorella poi si uccide (Di giovedì 6 aprile 2023) Due sorelle sono state aggredite a colpi di martello a Vignole, una frazione di Arco, comune di 17mila abitanti nella provincia autonoma di Trento. L’attacco è stato eseguito da un uomo, un ex compagno di una delle due, che dopo averle ferite si è suicidato. La richiesta di soccorsi è arrivata prima dell’alba, intorno alle 4.40 di giovedì 6 aprile. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale medico. Entrambe sono state portate in ospedale al Santa Chiara di Trento, e sono ricoverate in prognosi riservata. Una di loro è in gravissime condizioni. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. su Open Leggi anche: Bologna, la madre di Alessandro Leon Asoli sulla confessione del figlio: «Deve pagare, ma sogno di abbracciarlo» Andrea Tombolini, l’accoltellatore del Carrefour di Assago finisce ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Due sorelle sono state aggredite a colpi di martello a Vignole, una frazione di, comune di 17mila abitanti nella provincia autonoma di. L’attacco è stato eseguito da un uomo, un ex compagno di una delle due, che dopo averle ferite si è suicidato. La richiesta di soccorsi è arrivata prima dell’alba, intorno alle 4.40 di giovedì 6 aprile. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale medico. Entrambe sono state portate in ospedale al Santa Chiara di, e sono ricoverate in prognosi riservata. Una di loro è in gravissime condizioni. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. su Open Leggi anche: Bologna, la madre di Alessandro Leon Asoli sulla confessione del figlio: «Deve pagare, ma sogno di abbracciarlo» Andrea Tombolini, l’accoltellatore del Carrefour di Assago finisce ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Terribile dramma a Trento. Un uomo ha aggredito a martellate la ex e la sorella di lei, ferendole gravemente, poi s… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Arco, gravissima una delle due sorelle aggredite dall'ex della maggiore. Gaetano Piro, 43 anni poi si è tolto la vita h… - TgrRaiTrentino : Arco, gravissima una delle due sorelle aggredite dall'ex della maggiore. Gaetano Piro, 43 anni poi si è tolto la vi… - rtl1025 : ?? Un uomo ha aggredito a martellate la scorsa notte ad #Arco, in Trentino, la sua ex compagna e la sorella di lei… - occhio_notizie : Prende a martellate l'ex fidanzata e la cognata e poi si suicida: la tragedia si è consumata nelle prime ore dell'a… -