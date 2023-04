Arco | aggredisce l’ex e la sorella con un mattarello e si suicida | le donne vivevano in canonica dopo la fine della relazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Doppio tentato omicidio ad Arco: aggredisce con un mattarello due donne (tra loro sorelle) e si toglie la vita - infoitinterno : Arco, aggredisce due donne con il mattarello e poi si uccide - infoitinterno : Aggredisce l'ex e la sorella a martellate e si suicida ad Arco a 43 anni - infoitinterno : Dramma ad Arco: aggredisce due sorelle e poi si toglie la vita, emersi alcuni dettagli - infoitinterno : Arco, aggredisce l’ex e la sorella con un mattarello e si suicida -

Un uomo ha aggredito a martellate la scorsa notte ad, in Trentino, la sua ex compagna e la sorella di lei e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Vignole di, nei pressi del lago di Garda. Le due donne di 55 e 56 anni sono state ricoverate d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Trento. La loro prognosi è riservata. Il presunto aggressore di 43 ...Maria e Brigida Santonastasio , le due sorelle aggredite a colpi di mattarello a Vignole sono state prese d'assalto nella canonica del paese dove avevano trovato ospitalità e rifugio dopo la fine ...Vignole di, tragedia nella notte: 43ennela ex, la sorella di lei e si suicida

Arco, aggredisce l'ex e la sorella con un mattarello e si suicida: le ... Open

Un uomo ha aggredito a martellate la scorsa notte ad Arco, in Trentino, la sua ex compagna e la sorella di lei e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Vignole di Arco, nei ...ARCO. È Gaetano Piro l’uomo che nella notte fra il 5 e il 6 aprile ha aggredito l’ex compagna e la sorella di lei con un mattarello per poi togliersi la vita. La violenta colluttazione è avvenuta ...