Arabia Saudita e Iran firmano a Pechino ripristino relazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Nel caso remoto che non fosse sulle prime pagine di tutti i nostri quotidiani e Tg, qui in Asia, l’Arabia Saudita e… - RaiNews : 'Il mondo si concentra sull'Ucraina e ignora altri crimini', denuncia Amnesty International. 'Silenzio sulle violaz… - AnnaP1953 : RT @elisamariastel1: Arabia Saudita - Mohammad bin Salman: 'non siamo più interessati a compiacere gli Stati Uniti, non ci importa cosa pen… - alexio808080 : @france_bis @spighissimo @raffaellapaita Ma pensate di fare paura a qualcuno?mica siamo in Arabia saudita. Una let… - Palleggettin : RT @AgainCarlakak: USA SEMPRE PIÙ SOLI Ieri è stato il turno dell'Arabia Saudita di assestare il quotidiano calcio in culo agli USA attra… -

Mourinho,tenta lo Special One e vuole portarlo via alla Roma José Mourinho tentato da un'offerta da mille e una notte: 120 milioni di euro per due anni - 60 più 60 - arrivata dagli alti vertici ...Il calcio dell'vuole soffiare José Mourinho alla Roma : secondo il Corriere dello Sport il tecnico portoghese ha ricevuto una maxi - offerta biennale da 120 milioni di euro complessivi per allenare la ...Teheran e Riad prenderanno le misure necessarie per riaprire le loro ambasciate nei rispettivi Paesi, riprendere i voli diretti tra Iran ee facilitare il rilascio di visti affinché i loro cittadini possano visitare i due Stati, anche in occasione del pellegrinaggio alla Mecca. Lo rende noto Tasnim citando una ...

L'Arabia Saudita continua a investire nell'industria dei videogiochi: questa volta dobbiamo riportare la notizia dell'acquisizione di Scopely da parte di Savvy Games Group, una costola del Fondo di ...