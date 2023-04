Aprilia / Arrestato per il possesso di 5 chili di hashish nascosti in magazzino (Di giovedì 6 aprile 2023) Aprilia – La Guardia di Finanza di Latina ha Arrestato un uomo di 55 anni per il presunto possesso di cinque chili di hashish nascosti in tre buste all’interno di un magazzino ad Aprilia. La droga è stata scoperta durante una serie di controlli territoriali pianificati dalle autorità. L’uomo è stato Arrestato e la sua L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 6 aprile 2023)– La Guardia di Finanza di Latina haun uomo di 55 anni per il presuntodi cinquediin tre buste all’interno di unad. La droga è stata scoperta durante una serie di controlli territoriali pianificati dalle autorità. L’uomo è statoe la sua L'articolo Temporeale Quotidiano.

