Aprile | Veneralia e mitologia | il mese dedicato alla dea Venere e al risveglio della natura simbolo di rinascita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023): il, la primavera, la terra che rinasce. Nel nuovo appuntamentorubrica ClassicaMente, di seguito, l’analisi e l’importanza di unfondamentale per gli antichi romani.: etimologia e importanzaMadre Terra La deae i– Photo Credits: novelromealone.comera unimportante nella cultura latina poiché celebrava lae i, le feste dedicatedea. In latino era reso come Aprilis e, secondo Ovidio e Varrone, tale nome deriverebbe ...