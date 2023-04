Apre lo sportello della Consulta dei Migranti a Cerveteri

(Di giovedì 6 aprile 2023)– “Informazioni, assistenza, ascolto: un punto di riferimento per tutti i cittadiniComunità Migrante diche possono trovare in questo luogo anche un punto di contatto con l’Amministrazione Comunale. Nella nostra città, grazie al lavoroneo eletta Consigliera comunale aggiunta Astrid Raykovich, nasce lodei. Si trova in Piazza Risorgimento, all’interno del Palazzo del Municipio e sarà aperto due giorni alla settimana. Un servizio totalmente gratuito a disposizione di tutti”. Ad annunciare l’avvio del servizio è il Sindaco diElena Gubetti. Losarà aperto il martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore ...

Cerveteri,lodella Consulta dei Migranti 'Informazioni, assistenza, ascolto: un punto di riferimento per tutti i cittadini della Comunità Migrante di Cerveteri che possono trovare in questo luogo ...Losarà aperto il martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

