Appropriazione indebita e Riciclaggio: scatta sequestro preventivo

Appropriazione indebita e Riciclaggio: sequestro preventivo per sei persone. Gli indagati avrebbero preso fondi Agea dalle casse di una società

Appropriazione indebita e Riciclaggio di fondi AGEA dalle casse di una società. Questa mattina personale del Nucleo di Polizia Economico — Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di € 1.249.500. Ad emettere il provvedimento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Destinatari della misura cautelare DG. V. di 67 anni, ritenuto responsabile del delitto di Appropriazione indebita, di DG. A. 38 anni, DG. F.

