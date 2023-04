Appropriazione indebita da parte del fratello-socio: sequestro di 1.2 milioni di euro (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per un importo complessivo di 1 milione e 249.500 euro, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti di DG. V. 67 anni, ritenuto responsabile del delitto di Appropriazione indebita, di DG. A. 38 anni, DG. F. 33 anni, DG. M. 32 anni tutti di Benevento, M.F. 55 anni e M.G. 53 anni, entrambi di Caserta, ritenuti responsabili del delitto di riciclaggio. Le indagini svolte, scaturite dalla denuncia presentata dalla persona offesa in ordine ad ipotesi di Appropriazione indebita poste in essere dal proprio fratello e relative alla gestione di somme di denaro della società di capitali di cui entrambi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione ad un decreto dipreventivo, per un importo complessivo di 1 milione e 249.500, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti di DG. V. 67 anni, ritenuto responsabile del delitto di, di DG. A. 38 anni, DG. F. 33 anni, DG. M. 32 anni tutti di Benevento, M.F. 55 anni e M.G. 53 anni, entrambi di Caserta, ritenuti responsabili del delitto di riciclaggio. Le indagini svolte, scaturite dalla denuncia presentata dalla persona offesa in ordine ad ipotesi diposte in essere dal proprioe relative alla gestione di somme di denaro della società di capitali di cui entrambi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (L'Equipe) 'Il presidente della #Liga Javier #Tebas ha presumibilmente inviato prove false che accusano gli ex pres… - writing_guy_ : @lemon_stra Girone dell’inferno non lo so ma è appropriazione indebita, è reato, denunciatelo. - GioFastidioso : Condannato per falso in bilancio, frode e appropriazione indebita Coinvolto in vicende poco chiare (lo stalliere M… - popgiornale : Svelata la verità dietro la gestione del canile contro un membro dell'associazione Qua La Zampa. Indebita percezion… - SfigaCatrame : #OlegSinegubov governatore ucraino di #Kharkiv, è accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici e di furto… -