Anzio, lite per l’arredamento finisce a botte: scaraventa l’ex a terra. Divieto di avvicinamento per un 49enne (Di giovedì 6 aprile 2023) Stavano litigando per la mobilia. Alla fine di una relazione sentimentale la coppia stava discutendo animatamente per chi dovesse prendersi un mobile piuttosto che un altro, finché dallo scambio verbale non si è arrivati alle mani. O meglio lui, un 49enne, non è passato alle vie di fatto, ha aggredito la sua ex facendola cadere malamente a terra. Per quei fatti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno notificato all’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, il Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. I carabinieri accorrono per una lite di coppia Tale misura, emessa dal Tribunale di Velletri, scaturisce da un intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, a seguito di richiesta tramite 112 N.U.E per una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Stavano litigando per la mobilia. Alla fine di una relazione sentimentale la coppia stava discutendo animatamente per chi dovesse prendersi un mobile piuttosto che un altro, finché dallo scambio verbale non si è arrivati alle mani. O meglio lui, un, non è passato alle vie di fatto, ha aggredito la sua ex facendola cadere malamente a. Per quei fatti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dihanno notificato all’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, ildiai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. I carabinieri accorrono per unadi coppia Tale misura, emessa dal Tribunale di Velletri, scaturisce da un intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, a seguito di richiesta tramite 112 N.U.E per una ...

