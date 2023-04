Anzio Finita la relazione litigano per i mobili… Lui la colpisce e lei lo denuncia Divieto di avvicinamento notificato dai Carabinieri ad un 49enne italiano

... purtroppo, ancora non è'. Sin dall'inizio della guerra, il monastero studita di Castel ... i monaci studiti a Castel Gandolfo, le Missionarie Unitas in Christo ad Patrem ad, monache ......un motopeschereccio della flottiglia di. È accaduto oggi pomeriggio. Mentre si stavano completando le operazioni di attracco alla banchina, di rientro dalla battuta di pesca, una cima è...L'urto è avvenuto sul rettilineo ed è stato violentissimo, talmente tanto che la moto ènel ... per i rilievi del caso, carabinieri della Compagnia die in ausilio gli uomini della ...

L’Anzio si ferma in casa della capolista, ora due settimane di sosta Il Clandestino Giornale

Biancorossi troppo imprecisi in fase offensiva; gli ospiti allungano negli ultimi sei minuti di gioco e conquistano un successo inatteso ...Non si fermano i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Anzio e Nettuno. A finire in manette un 40enne italiano, arrestato per spaccio. L’uomo è stato notato dai poliziotti mentre si dirig ...