Antonino, il terzo Gf Vip, le polemiche. Bruganelli a ruota libera: "Mi pagano per dire quello che penso" (Di giovedì 6 aprile 2023) Ora che l'esperienza al Grande fratello si è conclusa, Sonia Bruganelli ha fatto il punto sull'ultima edizione e su una sua nuova stagione da opinionista ha anticipato: "Non dipende da me" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Ora che l'esperienza al Grande fratello si è conclusa, Soniaha fatto il punto sull'ultima edizione e su una sua nuova stagione da opinionista ha anticipato: "Non dipende da me"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuliaGZ76 : @Potreivomitare0 @BITCHYFit In terzo luogo Ti faccio presente che girano una sessantina di video diventi diventati… - TerzoForum : RT @TERZJUS_IT: Oggi alle 15.00 Gabriele Sepio parlerà di delega fiscale e terzo settore. Con Antonino La Spina Presidente di Pro Loco UNPL… - TERZJUS_IT : Oggi alle 15.00 Gabriele Sepio parlerà di delega fiscale e terzo settore. Con Antonino La Spina Presidente di Pro L… - AKI48654849 : RT @SFra87: EDOARDO DONNAMARIA OGGI VOGLIO DIRTI UNA COSA: ERI AL TELEVOTO PER IL PREFERITO IN UNA NOTTE DA ULTIMO A TERZO… MA IL TUO AMIC… - Eva8716067460 : RT @SFra87: EDOARDO DONNAMARIA OGGI VOGLIO DIRTI UNA COSA: ERI AL TELEVOTO PER IL PREFERITO IN UNA NOTTE DA ULTIMO A TERZO… MA IL TUO AMIC… -