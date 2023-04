Antonella Clerici peggio dei giudici di Masterchef: Edoardo Franco messo in difficoltà a È sempre mezzogiorno (Di giovedì 6 aprile 2023) Antonella Clerici ha mantenuto la promessa e ha invitato Edoardo Franco nella sua trasmissione È sempre mezzogiorno, il concorrente è in difficoltà Edoardo Franco ha iniziato a partecipare a tantissimi eventi dopo aver vinto la dodicesima edizione di Masterchef. Prima tra tutte le ospitate televisive, quella da Alessandro Cattelan in cui ha preparato un aperitivo per il conduttore a base di insetti. Edoardo sembra essere piaciuto particolarmente al padrone di casa di Stasera c'è Cattelan tanto che qest'ultimo ha creato nel suo studio un piccolo bancone con diversi ingredienti da far trovare ogni sera al suo ospite, ormai presenta fissa. Il bancone, in onore del programma di Antonella ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 aprile 2023)ha mantenuto la promessa e ha invitatonella sua trasmissione È, il concorrente è inha iniziato a partecipare a tantissimi eventi dopo aver vinto la dodicesima edizione di. Prima tra tutte le ospitate televisive, quella da Alessandro Cattelan in cui ha preparato un aperitivo per il conduttore a base di insetti.sembra essere piaciuto particolarmente al padrone di casa di Stasera c'è Cattelan tanto che qest'ultimo ha creato nel suo studio un piccolo bancone con diversi ingredienti da far trovare ogni sera al suo ospite, ormai presenta fissa. Il bancone, in onore del programma di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SonoImprudente : RT @_LaMiry_: Adesso Annalisa deve andare ospite da Antonella Clerici visto che mettono le sue canzoni tutti i giorni #èsempremezzogiorno - granitallimone : Voglio qualcuno che mi ami come Antonella Clerici ama le canzoni di Annalisa - _LaMiry_ : Adesso Annalisa deve andare ospite da Antonella Clerici visto che mettono le sue canzoni tutti i giorni #èsempremezzogiorno - varesenews : Le uova luinesi di Andrea Forni protagoniste a “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici - Giulia_missv_v : #bleah #antonella clerici in costume come sei #bella #ahaha fisico da urlo #ahahah -