Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi | 6 aprile

(Di giovedì 6 aprile 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 6Julia è convinta che la violenta reazione di Sergio sia causata principalmente dalla gelosia: “lei è innamorata di un”, sostiene. Nel frattempo Sergio, deciso a vendicarsi, non rinuncia alla metà della attività e si presenta sul posto di lavoro causando reazioni in tutto il gruppo di lavoro. Erik, invece, vuole trovare una sistemazione lontano dallo zio e dalla madre. In suo aiuto arriva Maria che propone ad Elena di ...

Nonostante le abbia dato una mano a ricordarsi dell’accaduto, Paul continua a stare male e sentirsi in colpa anche per il malore provocato alla nonna. Per questo chiama Michael e gli dice che ha ...Alla tenuta, Zuleyha decide di portare a Mujgan un piatto tipico di Adana come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia dandole un piatto tipico di Istanbul, nonché il cibo preferito di Yilmaz, ...