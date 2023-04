Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 6 aprile

(Di giovedì 6 aprile 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Alla tenuta, Zuleyha decide di portare a Mujgan un piatto tipico di Adana come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia dandole un piatto tipico di Istanbul, nonché il cibo preferito di Yilmaz, dettaglio che non passa inosservato a Zuleyha. Muigan pensa che non sia appropriato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 6 aprile 2023 #Amara, #Terra #anticipazioni #di #puntata ??????? - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Puntata 6 aprile 2023 - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni dall'11 al 16 aprile 2023: Hunkar e Fekeli si sposano! Demir e Yilmaz reagiscono molto ma… - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Settimanali dall’11 al 16 aprile - infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 5 aprile 2023 -

Il paradiso delle signore prossime puntate: Tancredi ha un malore, Marco svela tutto Per quanto riguarda gli altri protagonisti della soap dallesi scopre che Tancredi avrà un malore e ......di Amici Nel giorno che precede una nuova registrazione (domani trapeleranno ledel 4°... il latinista che per quasi tutta la durata del suo balletto ha guardato pere non la platea. ...Dalle serie con Can Yaman a Love is in the air con Kerem Bursin e Hande Ercel fino aAmara ( QUI le prossime) : tutti hanno garantito ascolti importanti. Ma se solitamente si ...

Terra Amara Anticipazioni dall'11 al 16 aprile 2023: Hunkar e Fekeli si sposano! Demir e Yilmaz reagiscono molto male... ComingSoon.it

Alla tenuta, Zuleyha decide di portare a Mujgan un piatto tipico di Adana come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia dandole un piatto tipico di Istanbul, nonché il cibo preferito di Yilmaz, ...Le Anticipazioni Settimanali di Terra Amara, la soap opera in onda su Canale 5, ci rivelano che la relazione tra Hunkar e Fekeli verrà scoperta e Demir e Yilmaz non reagiranno bene. Fekeli, però, chie ...