Anticipazioni Pechino Express 6 aprile 2023 | avventura nel Borneo Malese!

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 6 aprile 2023) Non perdete il nuovo episodio di– La via delle Indie, in onda giovedì 6alle 21:15 su Sky e disponibile in streaming su NOW. Le avventure delle sei coppie rimaste ci portano nelMalese, un’isola immensa condivisa tra Malesia, Indonesia e Brunei, che vanta la foresta tropicale più antica del mondo.: IlMalese come nuova sfida Condotti da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti inizieranno il loro viaggio nel villaggio di Kampung Giam, nella spietata foresta malese. Proseguiranno poi per Lubok Antu, dove si svolgerà la prima prova vantaggio della stagione. Da questo momento in poi, la Prova Vantaggio non offrirà più immunità, ma farà ...