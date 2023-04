Anticipazioni Amici 8 aprile | eliminato ed ospiti del 4° serale

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023) In questo articolo ledil’8. Cosa vedremo su Canale 5 alla vigilia della Santa Pasqua? Il programma di Maria De Filippi non si ferma e registra giovedì 6la nuova puntata delche vedrà in sfida nuovamente cantanti e ballerini divisi in tre squadre. La fase conclusiva del talent show Mediaset giunge al suo quarto appuntamento. A lasciare il programma di Maria De Filippi nella scorsa puntata è stato il ballerino Samu. L’ipotesi è che quindi ad abbandonaresabato 8sia un cantante. Dopo l’avvio con la doppia eliminazione, per le prime tre puntate deldi, il programma torna ad un soloper serata. A votare le singole prove e le ...