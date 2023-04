Anticipazioni Amici 22 | quarta puntata | 8 Aprile | sfide | discussioni | eliminato

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ladel serale di22 è stata registrata oggi, 6. Sabato andrà in onda su canale 5, come di consueto in prima serata. Ma, ve lo anticipiamo già: sarà un appuntamento molto complicato, per vari fattori. Gli allievi nella scuola sono sempre più bravi e alla fine, ogni scelta che i tre giudici compiono, è sempre difficile. Scopriamo tutte lefornite dal profiloNews. Ospitidel serale di22 Maria De Filippi ha deciso per quest’anno non aveva avuto ospiti musicali, ma solamente dei momenti comici. Così, dopo Pio e Amedeo, Enrico Brignano, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, questa volta è stato il turno di Alessandro Siani. Ma a gran sorpresa questa volta ecco ...