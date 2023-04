Antibiotico-resistenza, la strategia c’è ma attenzione alle Regioni. Parla Ricciardi (Di giovedì 6 aprile 2023) Sulla carta il Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico resistenza 2022-2025 sarà la strategia efficace per dare forza alla lotta contro l’Antibiotico-resistenza. Sul piatto il governo ha inserito nella legge di bilancio 40 milioni di euro per ciascuno degli anni contemplati dal Piano, già ripartiti fra le Regioni. Legato a doppio filo con l’azione decisa dall’esecutivo c’è il Piano vaccinale, anch’esso di qui al 2025. Sì perché i vaccini sono una delle armi migliori per contrastare la resistenza visto che prevengono le infezioni batteriche e concorrono a limitare l’uso degli antibiotici. Un esempio pratico viene dal vaccino antinfluenzale che può ridurre le prescrizioni inappropriate e le infezioni batteriche, che spesso si sovrappongono a quelle virali e richiedono trattamenti ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) Sulla carta il Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico2022-2025 sarà laefficace per dare forza alla lotta contro l’. Sul piatto il governo ha inserito nella legge di bilancio 40 milioni di euro per ciascuno degli anni contemplati dal Piano, già ripartiti fra le. Legato a doppio filo con l’azione decisa dall’esecutivo c’è il Piano vaccinale, anch’esso di qui al 2025. Sì perché i vaccini sono una delle armi migliori per contrastare lavisto che prevengono le infezioni batteriche e concorrono a limitare l’uso degli antibiotici. Un esempio pratico viene dal vaccino antinfluenzale che può ridurre le prescrizioni inappropriate e le infezioni batteriche, che spesso si sovrappongono a quelle virali e richiedono trattamenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaVISTA : Schillaci: “Vaccini arma contro antibiotico-resistenza, aumentare coperture” #vaccini - NadiaPazienza : @ImolaOggi Questo deve essere bipolare Su Facebook denuncia l'uso smisurato di antibiotici , parla di antibiotico r… - mspagnoletto : Antibiotico-resistenza in Ue: un terzo dei morti in Italia - mspagnoletto : Antibiotico-resistenza in Ue: un terzo dei morti in Italia - marioricciard18 : RT @gabrielecatania: L'antibiotico-resistenza è un tema di rilevanza #geopolitica, oltre che sanitaria. Ecco perché la politica italiana, a… -