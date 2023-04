Ant-Man 3 | lo sceneggiatore rivela | Volevamo far fuori uno dei personaggi principali

(Di giovedì 6 aprile 2023) Quale dei protagonisti di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha davvero rischiato grosso nelle prime fasi della stesura della sceneggiatura? Ant-Man and The Wasp Quantumania ha fatto parecchio discutere i fan Marvel per via delle sue scelte di sceneggiatura, ma sapevate che a un certo punto si era parlato di eliminare uno deidel film? Almeno, in parte... Lodi Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jeff Loveness aveva già fornito diversi retroscena della produzione del film Marvel (come le motivazioni dietro il finale di Ant-Man 3), ma di recente hato ai microfoni di Backstory Magazine (come riporta The Direct) che, inizialmente, stavano pianificando di far... Hank Pym (Michael Douglas)! "Stavamo per uccidere Hank a un …

