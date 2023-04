Anm | nuovo incontro con i sindacati per garantire trasporti a Pasqua

(Di giovedì 6 aprile 2023) Si è da poco concluso un proficuo ma non definitivotra i rappresentanti Anm e le organizzazioni sindacali peril servizio diin città. Perai cittadini e ai tanti turisti in città il servizio di metropolitana linea 1 e funicolari nel pomeriggio di, ANM sta profondendo il

Dopo due giorni di trattative,e sindacati non hanno trovato l'intesa per garantire il ... Unsummit è previsto tra domani, 6 aprile, e venerdì 7 quando si saprà se i 220mila turisti che ...E proprio nella Carta d'intenti sottoscritta da Ministero dell'Istruzione," Associazione ...Capitano Pica è risultato essere molto apprezzato dagli allievi che lo hanno invitato a tornare diE proprio nella Carta d'intenti sottoscritta da Ministero dell'Istruzione," Associazione ...Capitano Pica è risultato essere molto apprezzato dagli allievi che lo hanno invitato a tornare di

Anm, nuovo incontro con i sindacati per trasporti a Pasqua 2a News

«Per garantire ai cittadini e ai tanti turisti in città il servizio di metropolitana linea 1 e funicolari nel pomeriggio di Pasqua - si legge in una nota diffusa dall'Anm ...Dopo due giorni di trattative, Comune di Napoli e sindacati non hanno raggiunto un punto di incontro su bus, funicolari e metropolitana. Eav comunica che sarà attiva solo la tratta Napoli-Sorrento ...