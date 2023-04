Angers vs Lille – probabili formazioni

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ilcontinua la sua corsa verso l’Europa con la trasferta di sabato 8 aprile contro l’, squadra che occupa il gradino più basso della Ligue 1. I padroni di casa sono in forte ritardo in classifica e la sopravvivenza sembra ormai quasi impossibile. I padroni di casa sono in grave svantaggio in fondo alla classifica e la sopravvivenza sembra ormai quasi impossibile. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver quasi battuto il record di sconfitte consecutive nella storia della Ligue 1 all’inizio della stagione, l’è a sole due partite dall’eguagliare un altro indesiderato record di tutti i tempi della divisione. Le 21 partite ...

15:30 Augusta - Colonia 18:30 Hertha Berlino - Lipsia CALCIO - LIGUE 1 17:00 Angers - Lille 21:00 Nizza - PSG CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Vitesse - Go Ahead Eagles 20:00 AZ - Sparta Rotterdam 20:00 PSV ...

