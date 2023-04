Angers | Chetti condannato a quattro mesi di carcere | ha schiaffeggiato una ragazza sul sedere

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il ventottenne giocatore dell’, Ilyes, è statodicon sospensione per aver colpito con uno schiaffo sulunadurante una festa in discoteca. Il difensore è stato infatti incriminato per violenza sessuale nei confronti dellae in Tribunale ha ammesso la propria colpevolezza. Secondola condanna sarebbe “condivisibile ma eccessiva” tanto da aspettarsi “al massimo una multa”. In seguito allo spiacevole episodio che ha visto protagonista il nazionale algerino, erano arrivate anche le dimissioni del tecnico dell’, Abdel Bouhazama. Quest’ultimo, alla vigilia della gara contro il Montpellier, aveva speso parole in difesa di ...

Angers, Chetti nei guai: quattro mesi di carcere per violenza sessuale Calciomercato.com

L'international algérien et joueur du SCO d'Angers Ilyes Chetti a été condamné jeudi à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire d'Angers pour agression sexuelle. L'arrière gauche ...