Andrè Cruz: "Napoli e' nel mio cuore. Niente paura, uno stop non cambia nulla!'' (Di giovedì 6 aprile 2023) Andrè Cruz, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine.Com. Queste le sue dichiarazioni: "Il 4-0 del Milan contro il Napoli? Credo sia stata solo una battuta d'arresto. In un campionato in cui il Napoli sta dominando puo' capitare una sconfitta. -afferma Cruz - Certo, non fa mai piacere perdere 4-0, specialmente in casa. Ma se hai comunque 20 punti di vantaggio sul Milan e 16 sulla Lazio significa che stai facendo un cammino straordinario. Napoli nelle ultime settimane ha iniziato ad indossare l'abito della festa. Lo Scudetto manca da 33 anni ed e' normale che i tifosi vogliano esplodere di gioia. Sarà un traguardo storico. Di sicuro la squadra fara' il possibile per raggiungere in fretta l'obiettivo. La doppia sfida ...

