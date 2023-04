Ana Obregón mamma a 68 anni: l'attrice spagnola rivela: "Il seme è di mio figlio morto" (Di giovedì 6 aprile 2023) All'età di 68 anni Ana Obregón è diventata madre di una bambina concepita grazie al seme congelato di suo figlio Aless Lequio, deceduto nel 2020 a causa di un tumore. Ana Obregón ha rivelato di essere diventata mamma per la seconda volta a 68 anni: l'attrice spagnola ha affermato che la bambina di nome Ana Sandra Lequio Obregón, partorita per maternità surrogata, non è sua figlia ma sua nipote. Ana ha spiegato che la bambina è la figlia del suo defunto figlio Aless Lequio, morto di cancro a 27 anni nel maggio 2020. "Legalmente è mia figlia, e così viene indicato sul suo passaporto. La registrerò presso il Consolato spagnolo e così potrò portarla a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) All'età di 68Anaè diventata madre di una bambina concepita grazie alcongelato di suoAless Lequio, deceduto nel 2020 a causa di un tumore. Anahato di essere diventataper la seconda volta a 68: l'ha affermato che la bambina di nome Ana Sandra Lequio, partorita per maternità surrogata, non è sua figlia ma sua nipote. Ana ha spiegato che la bambina è la figlia del suo defuntoAless Lequio,di cancro a 27nel maggio 2020. "Legalmente è mia figlia, e così viene indicato sul suo passaporto. La registrerò presso il Consolato spagnolo e così potrò portarla a ...

Podcast. Il divieto di maternità surrogata in Spagna e il caso Obregón, di Rosa Iannaccone Una settimana fa l'attrice e conduttrice Ana Obregón è diventata protagonista del dibattito mediatico e politico in Spagna. La notizia che era ricorsa a una madre surrogata negli Stati Uniti per diventare nuovamente madre dopo la morte del ... Ana Obregon, un figlio dal proprio figlio: la follia della star La vicenda che ha visto coinvolta l'attrice spagnola Ana Obregon , diventata mamma grazie alla Gpa - gestazione per altri - a 68 anni, ha assunto contorni a dire poco inquietanti. Il fattore età, che non è dettaglio di poco conto, aveva già scatenato ... gramellini e il disturbante caso di ana obregón, attrice spagnola 68enne, diventata madre di una... 1. IL SEME DEL FIGLIO Massimo Gramellini per il 'Corriere della Sera' ana obregon Ci sono notizie da cui puoi difenderti solo con la nostalgia. Nella tragedia greca un figlio sposava la madre e ci faceva quattro figli per la gioia degli psicanalisti. ... Una settimana fa l'attrice e conduttriceè diventata protagonista del dibattito mediatico e politico in Spagna. La notizia che era ricorsa a una madre surrogata negli Stati Uniti per diventare nuovamente madre dopo la morte del ...La vicenda che ha visto coinvolta l'attrice spagnolaObregon , diventata mamma grazie alla Gpa - gestazione per altri - a 68 anni, ha assunto contorni a dire poco inquietanti. Il fattore età, che non è dettaglio di poco conto, aveva già scatenato ...1. IL SEME DEL FIGLIO Massimo Gramellini per il 'Corriere della Sera'obregon Ci sono notizie da cui puoi difenderti solo con la nostalgia. Nella tragedia greca un figlio sposava la madre e ci faceva quattro figli per la gioia degli psicanalisti. ... Ana Obregon, mamma a 68 anni: "Ho usato il seme di mio figlio". La neonata è figlia e nipote RaiNews