Ana Obregon mamma a 68 anni: “La bimba concepita con il seme di mio figlio morto” (Di giovedì 6 aprile 2023) Ana Obregon, 68 anni, fa chiarezza sulla bimba nata lo scorso 20 marzo grazie alla maternità surrogata e indicata dalla stampa come sua figlia. Qualche giorno fa, un fotografo aveva immortalato l’attrice e conduttrice spagnola all’esterno di una clinica privata di Miami, il Memorial Regional Hospital, con in braccio la piccola appena nata. Il caso aveva scatenato un vivace dibattito in Spagna dove la gestazione per altri è proibita. “La registrerò presso il Consolato spagnolo e così potrò portarla a casa” Ana Obregon parla della bimba sulle pagine della rivista “Hola!” e rivela che è sua nipote biologica. La piccola chiamata Ana Sandra è stata infatti concepita con il seme congelato di suo figlio Aless Lecquio, stroncato a 27 ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 aprile 2023) Ana, 68, fa chiarezza sullanata lo scorso 20 marzo grazie alla maternità surrogata e indicata dalla stampa come sua figlia. Qualche giorno fa, un fotografo aveva immortalato l’attrice e conduttrice spagnola all’esterno di una clinica privata di Miami, il Memorial Regional Hospital, con in braccio la piccola appena nata. Il caso aveva scatenato un vivace dibattito in Spagna dove la gestazione per altri è proibita. “La registrerò presso il Consolato spagnolo e così potrò portarla a casa” Anaparla dellasulle pagine della rivista “Hola!” e rivela che è sua nipote biologica. La piccola chiamata Ana Sandra è stata infatticon ilcongelato di suoAless Lecquio, stroncato a 27 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ana Obregón, mamma a 68 anni con la gestazione per altri: 'La bimba è nata dal seme di mio figlio morto'. L'attrice… - Corriere : Ana Obregón, madre a 68 anni: «La bimba nata dal seme di mio figlio morto: è mia nipote biologica» - Avvenire_Nei : Spagna. Ana Obregon mamma e nonna: la neonata concepita con i gameti del figlio morto - infoitcultura : Ana Obregon madre grazie al seme del figlio morto - Dome689 : RT @Open_gol: «Ho preso la decisione di iniziare il processo di maternità surrogata il giorno stesso in cui Aless è volato in cielo», ha de… -