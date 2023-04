Ana Obregón diventa madre (o zia?) a 68 anni partendo dal seme del figlio morto (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuove rivelazioni dell’attrice spagnola Ana Obregón sulla bimba nata da una gestazione per altri in Florida e di cui lei è stata inizialmente indicata come la «madre», un caso che ha scatenato un... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuove rivelazioni dell’attrice spagnola Anasulla bimba nata da una gestazione per altri in Florida e di cui lei è stata inilmente indicata come la «», un caso che ha scatenato un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ana Obregón, mamma a 68 anni con la gestazione per altri: 'La bimba è nata dal seme di mio figlio morto'. L'attrice… - Godsent072011 : @boni_castellane La notizia che parla della maternità surrogata della 68enne attrice spagnola Ana Obregón è questa - infoitcultura : Il caso di Ana Obregon sconvolge la Spagna: mamma a 68 anni con il seme del figlio morto - BarsineAR : L'acuta sensibilità del Post per le vicende ispaniche non poteva che riportare questo fatto. PS. Non riesco ad ave… - Fio2002Daniele : RT @RaiNews: Il messaggio su Instagram della conduttrice spagnola al figlio che non c'è più. 'La mia scelta il giorno in cui è morto'. Lega… -

