Amore e relazioni complicate: se l'amante sei tu... (Di giovedì 6 aprile 2023) Il punto chiave è tutto qui: che lo si voglia o no, meglio chiarirsi molto bene le idee rispetto a cosa stiamo cercando in una nuova relazione. SOGNARE IL PARADISO: sfuggire a una realtà che ci pare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 aprile 2023) Il punto chiave è tutto qui: che lo si voglia o no, meglio chiarirsi molto bene le idee rispetto a cosa stiamo cercando in una nuova relazione. SOGNARE IL PARADISO: sfuggire a una realtà che ci pare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bocchedoro : E invece non capite un cazzo come al solito mi spiace perché se non capite che esiste l’amore platonico e che l’all… - LeParcheEd : 'L'altra faccia dell'amore' di Martina Cappiello #laltrafacciadellamore #martinacappiello #pensieri #davinò… - 79Frenzi : 44 anni ferita da relazioni fallimentari e dolorose. mi ritrovo per caso a seguire il GF. E stranamente mi appassio… - 70Ita : RT @ladyalebartis: Per me è normale fare l'amore con due uomini insieme, capita spesso che un nostro amico si unisca a me e mio marito per… - Supavan61881342 : RT @IoPessima: i loro sguardi, il modo in cui si sfiorano, si parlano... Tutto sa d'amore, di serenità e felicità. Si meritano di stare ben… -