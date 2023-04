Amici, Luigi Strangis: “Il momento più bello? Quando parlavo con Maria De Filippi” (Di giovedì 6 aprile 2023) Luigi Strangis, ex allievo di Amici, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza nella scuola e dei cantanti della ventiduesima edizione del talent show. Ha ricordato il momento più brutto, ovvero la semifinale in cui era sfinito, e il momento più bello, ovvero le conversazioni con Maria De Filippi che gli hanno permesso di parlare di più. Ha detto che l’esperienza lo ha cambiato e fatto crescere, e che apprezza tutti i cantanti ancora in gara al Serale, ma non si sente pronto a giudicare e deve ancora crescere ed acquisire esperienza. Amici, chi è Luigi Strangis? Luigi Strangis è stato uno dei protagonisti della ventesima edizione di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 aprile 2023), ex allievo di, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza nella scuola e dei cantanti della ventiduesima edizione del talent show. Ha ricordato ilpiù brutto, ovvero la semifinale in cui era sfinito, e ilpiù, ovvero le conversazioni conDeche gli hanno permesso di parlare di più. Ha detto che l’esperienza lo ha cambiato e fatto crescere, e che apprezza tutti i cantanti ancora in gara al Serale, ma non si sente pronto a giudicare e deve ancora crescere ed acquisire esperienza., chi èè stato uno dei protagonisti della ventesima edizione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : Ho intervistato #LuigiStrangis, e abbiamo parlato di tutto: - fanpage : Abbiamo incontrato @StrangisLuigi per parlare di Adamo ed Eva, il suo nuovo singolo, il senso di responsabilità ver… - luigi_ambruosi_ : RT @AmbAlonBar: Chag #Pesach sameach a tutte le comunità ebraiche ?? in Italia ???? e a tutti gli ebrei del mondo. Auguro a tutti noi giorni… - Zerbato_Luigi : RT @Cambiacasacca: Amici, diciamocelo chiaro. Gli americani non sono mai andati sulla luna. Mi spiace per voi che avete pensato che il pic… - Pollydolce : RT @SuperGuidaTV: Luigi Strangis: oggi in uscita il nuovo singolo “Adamo ed Eva” #LuigiStrangis @StrangisLuigi @LuigiStrangisFC #amici #AM… -