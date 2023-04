Amici, i “cambi casacca” più clamorosi e riusciti (Di giovedì 6 aprile 2023) Quello di Samuele Segreto, attualmente nelle sale da protagonista del film “Stranizza d’amuri”, esordio alla regia di Giuseppe Fiorello, è solo l’ultimo caso in ordine di tempo in cui un ex concorrente di Amici si sperimenta in una disciplina artistica diversa da quella con la quale si è fatto conoscere all’interno del talent condotto e ideato da Maria De Filippi. Volendo seguire un ordine cronologico, la prima svolta di cui dobbiamo dare conto vede protagonista Manola Moslehi che, presentatasi come cantante alla quinta edizione di Amici di Maria De Filippi, vinta dal ballerino Ivan d’Andrea, è oggi una affermata speaker radiofonica, tra le voci di Radio Italia – solo musica italiana dove affianca Mauro Marino alla conduzione dello slot tra le 13.00 e le 16.00 di ogni giorno feriale; Manola è inoltre conduttrice di Radio Italia Live, appuntamenti ... Leggi su zon (Di giovedì 6 aprile 2023) Quello di Samuele Segreto, attualmente nelle sale da protagonista del film “Stranizza d’amuri”, esordio alla regia di Giuseppe Fiorello, è solo l’ultimo caso in ordine di tempo in cui un ex concorrente disi sperimenta in una disciplina artistica diversa da quella con la quale si è fatto conoscere all’interno del talent condotto e ideato da Maria De Filippi. Volendo seguire un ordine cronologico, la prima svolta di cui dobbiamo dare conto vede protagonista Manola Moslehi che, presentatasi come cantante alla quinta edizione didi Maria De Filippi, vinta dal ballerino Ivan d’Andrea, è oggi una affermata speaker radiofonica, tra le voci di Radio Italia – solo musica italiana dove affianca Mauro Marino alla conduzione dello slot tra le 13.00 e le 16.00 di ogni giorno feriale; Manola è inoltre conduttrice di Radio Italia Live, appuntamenti ...

