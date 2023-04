Amici 22 | anticipazioni della quarta puntata del serale | solo un’eliminazione | ecco chi sono i due allievi al ballottaggio

Leggi su isaechia

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ancora pochi giorni d’attesa alladelventiduesima edizione di, il talent show più amato e seguito d’Italia. Nel corsoscorsadel programma di Maria De Filippi ha dovuto abbandonare la scuola il ballerino Samu, in questi giorni sul grande schermo con Stranizza d’Amuri, pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Beppe Fiorello e l’esordio come attore del giovane ormai ex allievo di. Le registrazioniterminate pochi minuti fa. Cosa sarà successo? Quale allievo è stato eliminato? Chi invece è finito allefornite come di consueto dalla pagina Twitter Gossiptv: Al ...