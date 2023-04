America’s Cup, come sta Luna Rossa? Nobili criptico: “Dettagli invisibili agli esterni: possono fare la differenza” (Di giovedì 6 aprile 2023) Luna Rossa ha varato il proprio prototipo LEQ12 lo scorso 13 ottobre e sono dunque passate 25 settimane. Ne mancano altrettante alla prima regata preliminare in programma tra sei mesi a Vilanova. Bisognerà invece attendere poco meno di un anno e mezzo per la America’s Cup 2024, che si disputerà nelle acque di Barcellona tra settembre e ottobre. La prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo si avvicina rapidamente e il sodalizio italiano si sta preparando alacremente, in modo da farsi trovare pronta per la sfida a Team New Zealand, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, K Challenge. Gli uomini guidati dallo skipper Max Sirena si sono allenati per circa cinquanta giornata con il prototipo, trovando eccellenti condizioni meteo a Cagliari. Gilberto Nobili, Operations Manager di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023)ha varato il proprio prototipo LEQ12 lo scorso 13 ottobre e sono dunque passate 25 settimane. Ne mancano altrettante alla prima regata preliminare in programma tra sei mesi a Vilanova. Bisognerà invece attendere poco meno di un anno e mezzo per laCup 2024, che si disputerà nelle acque di Barcellona tra settembre e ottobre. La prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo si avvicina rapidamente e il sodalizio italiano si sta preparando alacremente, in modo da farsi trovare pronta per la sfida a Team New Zealand, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, K Challenge. Gli uomini guidati dallo skipper Max Sirena si sono allenati per circa cinquanta giornata con il prototipo, trovando eccellenti condizioni meteo a Cari. Gilberto, Operations Manager di ...

