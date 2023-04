Amazon, scelto il quarto di andata di Champion per Prime Video (Di giovedì 6 aprile 2023) Dove vedere Milan Napoli tv streaming? Per i quarti di finale di Champions League, l’urna di Nyon ha estratto un derby italiano fra le formazioni di Stefano Pioli e Luciano Spalletti, che si sono da poco incrociati in campionato. A differenza della sfida in Serie A, sarà il Milan a ospitare il Napoli martedì 12 L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) Dove vedere Milan Napoli tv streaming? Per i quarti di finale dis League, l’urna di Nyon ha estratto un derby italiano fra le formazioni di Stefano Pioli e Luciano Spalletti, che si sono da poco incrociati in campionato. A differenza della sfida in Serie A, sarà il Milan a ospitare il Napoli martedì 12 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

