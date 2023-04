"Amadeus? No, Sanremo lo condurrò io": chi massacra il conduttore (Di giovedì 6 aprile 2023) Morgan, in una intervista a Oggi, parla di un suo incarico alla Rai, in particolare di un ruolo nella prossima edizione del Festival di Sanremo, che potrebbe essere o a fianco o in sostituzione di Amadeus. E con una battuta attacca il conduttore delle ultime quattro edizioni: "Sanremo lo condurrò io. Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall'orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione", dice Marco Castoldi (vero nome del musicista, ndr). "Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Morgan, in una intervista a Oggi, parla di un suo incarico alla Rai, in particolare di un ruolo nella prossima edizione del Festival di, che potrebbe essere o a fianco o in sostituzione di. E con una battuta attacca ildelle ultime quattro edizioni: "loio. Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall'orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione", dice Marco Castoldi (vero nome del musicista, ndr). "Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali.non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in ...

