Alta tensione in Medio Oriente | Israele contrattacca dopo i 34 razzi dal Libano Militari italiani della missione Unifil nei bunker

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dal sud del34sono stati lanciati verso. Di questi, 25 sono stati intercettati dal sistema di difesa anti-missili e 5 sono caduti in territorio israeliano. A riferirlo è il portavoce delle Forze di difesa israeliane aggiungendo inoltre che dei rimanenti 4 si deve ancora individuare la loro localizzazione. Un’operazione massiccia che, secondo alcune fonti dell’IDF citate dai media locali al termine di una riunione di sicurezza al ministeroDifesa, sarebbe stata condotta da «fazioni palestinesi legate ad Hamas». Tuttavia, diversi analisti sostengono che un attacco di tale ampiezza non avrebbe potuto essere realizzato senza un assenso di Hezbollah libanesi filo-iraniani, che controllano di fatto il sud del. La risposta diAl lancio dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Gerusalemme, polizia israeliana irrompe nella moschea di Al Aqsa: scontri e feriti. Razzi da Gaza verso Israele, Ha… - RaiNews : Momenti di paura nel Comasco, quando una mongolfiera, in giro turistico con quattro persone a bordo, ha improvvisam… - Lila19854723 : RT @MariaGr67429100: Mamma mia ...alta tensione...#AdimFarah - MariaGr67429100 : Mamma mia ...alta tensione...#AdimFarah - Italia_Notizie : Alta tensione Israele-Libano, lanciati decine di razzi: «L’attacco più grave dal 2006» -

Dal sud del Libano 34 razzi sono stati lanciati verso Israele. Di questi, 25 sono stati intercettati dal sistema di difesa anti - missili e 5 sono caduti in territorio israeliano. A riferirlo è il ...E' in un clima ditra Nato e Russia che si è svolto a Pechino il bilaterale Cina " Francia, sostanzialmente snobbato da Mosca. 'Naturalmente la Cina ha un grande capacità di mediazione, ma la situazione ......nuove soluzioni tecnologiche a supporto delle attività di 'Operations & Maintenance' consolidate nella gestione quotidiana di circa 75.000 km di linee elettriche ade altissimae delle ...

Como, mongolfiera urta i cavi dell'alta tensione e prende fuoco: i tre occupanti si mettono in salvo, uno è ferito Corriere Milano

Alta tensione tra Camst e i sindacati. Scioperi in vista per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nell’appalto a cui è affidata la refezione nelle scuole comunali di Bologna: le sigle del commercio ...Quando un aereo di linea dichiara lo stato di emergenza acquisisce all'istante la precedenza assoluta su tutto e su tutti per qualsiasi necessità, dall'atterraggio prioritario a qualunque ausilio che ...