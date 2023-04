Alta tensione in Medio Oriente Dopo il lancio di missili dal Libano | attacco aereo israeliano sulla striscia di Gaza

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il ministro degli Esteri Cohen: «Prenderemo tutte le misure necessarie per difendere il nostro Paese e il nostro popolo»

Un'esplosione è stata sentita stasera a Gaza, dove l'esercito israeliano annuncia di effettuare attacchi aerei.in Medio Oriente . La pioggia di razzi su Israele dal Libano e da Gaza rischia di infiammare il Medio Oriente. Lo Stato ebraico ha accusato fazioni palestinesi legate ad Hamas di essere ...Sul lavoro invece non cedere alle distrazioni e mantienil'attenzione. Cancro - In amore il ... Sul lavoro invece c'è un po' di, meglio tenersi lontano da discussioni e polemiche. ...Laè massima sulla linea di confine dopo il più grande attacco missilistico dal 2006, quando le due nazioni si affrontarono in un conflitto lungo 34 giorni, nella Seconda guerra del Libano.

Paura nel Comasco, mongolfiera perde quota e si schianta sui fili dell’alta tensione: quattro feriti… Il Fatto Quotidiano

Un'esplosione è stata sentita stasera a Gaza, dove l'esercito israeliano annuncia di effettuare attacchi aerei. Alta tensione in Medio Oriente. La pioggia di razzi su Israele dal Libano e da Gaza ...