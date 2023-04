Alta formazione specializzata di tecnici aeronautici, Orio al Serio fa scuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma. Il ceo di SEAS – South East Aviation Services, Alessandro Cianciaruso, è intervenuto martedì 4 aprile a Roma alla conferenza sul tema “La formazione e le nuove opportunità professionali a supporto dell’occupazione giovanile”, che si è tenuta nella Sala Caduti di Nassirya del Senato. Ai lavori, aperti dalla senatrice Elena Murelli, sono intervenuti Antonello Garzoni, rettore dell’Università LUM, Massimiliano Maini, ceo Sixt Italia, e Rosario Rasizza, ceo OpenjobMetis. Alessandro Cianciaruso ha chiuso la serie di interventi, illustrando l’esperienza della società di manutenzione di aeromobili civili, con base operativa principale all’aeroporto di Milano Bergamo e presente in altri 16 scali italiani, che ha scelto di creare la AEA, Aircraft Engineering Academy, una branca d’azienda che si occupasse esclusivamente della Alta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma. Il ceo di SEAS – South East Aviation Services, Alessandro Cianciaruso, è intervenuto martedì 4 aprile a Roma alla conferenza sul tema “Lae le nuove opportunità professionali a supporto dell’occupazione giovanile”, che si è tenuta nella Sala Caduti di Nassirya del Senato. Ai lavori, aperti dalla senatrice Elena Murelli, sono intervenuti Antonello Garzoni, rettore dell’Università LUM, Massimiliano Maini, ceo Sixt Italia, e Rosario Rasizza, ceo OpenjobMetis. Alessandro Cianciaruso ha chiuso la serie di interventi, illustrando l’esperienza della società di manutenzione di aeromobili civili, con base operativa principale all’aeroporto di Milano Bergamo e presente in altri 16 scali italiani, che ha scelto di creare la AEA, Aircraft Engineering Academy, una branca d’azienda che si occupasse esclusivamente della...

