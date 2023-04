All'Onu parla Maria Lvova - Belova, ricercata per crimini di guerra: Usa e Regno Unito se ne vanno (Di giovedì 6 aprile 2023) La 'ladra di bambini' alle Nazioni Unite e - chiaramente - alcuni hanno disertato il suo intervento. I rappresentanti diplomatici di alcuni paesi, tra cui Usa e Regno Unito, hanno abbandonato l'aula ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 aprile 2023) La 'ladra di bambini' alle Nazioni Unite e - chiaramente - alcuni hanno disertato il suo intervento. I rappresentanti diplomatici di alcuni paesi, tra cui Usa e, hanno abbandonato l'aula ...

