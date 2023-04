Allenamento e partenza per la squadra in vista del match valido per la 29^ giornata di Campionato (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo la semifinale di andata di Coppa Italia, l’Inter si prepara per scendere in campo contro la Salernitana nel match valido per la 29^ giornata di Campionato. Terminato l’Allenamento mattutino di vigilia, la squadra è partita per Salerno in vista del match di domani con calcio d’inizio fissato alle 17:00. Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo la semifinale di andata di Coppa Italia, l’Inter si prepara per scendere in campo contro la Salernitana nelper la 29^di. Terminato l’mattutino di vigilia, laè partita per Salerno indeldi domani con calcio d’inizio fissato alle 17:00. Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

