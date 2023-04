Allegri per la Lazio punta su Vlahovic: Milik o Di Maria a fianco del serbo (Di giovedì 6 aprile 2023) Le prime tracce della Juve che oggi ha una sua identità rinnovata, e che sabato all'Olimpico contro la Lazio tenterà di ottenere il massimo dallo scontro diretto per la zona Champions, risalgono ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 aprile 2023) Le prime tracce della Juve che oggi ha una sua identità rinnovata, e che sabato all'Olimpico contro latenterà di ottenere il massimo dallo scontro diretto per la zona Champions, risalgono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Continassa: #Bonucci e #Pogba si sono allenati in gruppo. Per la prima volta in questa stagione #Allegri potrebbe a… - Gazzetta_it : Juve: per la Lazio Allegri punta su Vlahovic. Milik o Di Maria a fianco del serbo #laziojuventus - romeoagresti : #Juventus, #Kostic è rientrato alla Continassa: non ci sono lesioni. Il giocatore è a disposizione di #Allegri per… - Fiorentinanews : 'Per la #Fiorentina sarebbe meglio trovare la #Juventus in finale perché Allegri ha un grande problema. #Vlahovic?… - dariomartyn81 : @wazzaCN #Ausilio e #Marotta prima gli hanno dato la buonuscita per andare via... e poi se lo riprendono dovendo es… -