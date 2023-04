Alle terme di Diocleziano 'Acqua nell'arte e arte dell'acqua - Fontane e nasoni di Roma' (Di giovedì 6 aprile 2023) Si apre domani, presso le terme di Diocleziano, la mostra "acqua nell'arte e arte dell'acqua - Fontane e nasoni di Roma", organizzata con il supporto di Acea, dal Museo nazionale Romano e dal Centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Si apre domani, presso ledi, la mostra "di", organizzata con il supporto di Acea, dal Museo nazionaleno e dal Centro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Si è concluso da poco il #trasportosanitariourgente da Lamezia Terme a Milano in favore di un uomo di 50 anni in im… - skyler_italia : @Anto_Fiordelisi Una vacanza anche alle terme per rilassarvi perché sei mesi in quel manicomio vi hanno provati un po - LauretJZ4 : prova costume per domani che devo andare alle terme e sinceramente un po' pentita di non andare in palestra. Questo… - CorriereAlbaBra : Magliano Alfieri: alle terme di Acqui con il Comune - RisolutoOnline : Le associazioni del turismo, ripristinare a Sciacca la fermata del bus alle Terme -