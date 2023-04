Alla Fiera di Bergamo è tempo di SAVE e MCMA (Di giovedì 6 aprile 2023) L’automazione industriale, le soluzioni 4.0, la manutenzione e la diagnostica degli impianti arrivano in Fiera di Bergamo grazie a SAVE Bergamo e MCMA Bergamo, due mostre/convegno dedicate ai professionisti dell’industria, di scena al polo fieristico di via Lunga nella giornata di mercoledì 5 aprile (apertura dei lavori alle ore 9). SAVE si concentra su Automazione Industriale e di Processo, Strumentazione e Sensoristica e Tecnologie 4.0; MCMA invece su Manutenzione Industriale e Asset Management, Condition Monitoring e 4.0. SAVE e MCMA Bergamo sono a partecipazione gratuita, basta preregistrarsi al seguente link: https://www.eiomeventi.it/SAVE ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023) L’automazione industriale, le soluzioni 4.0, la manutenzione e la diagnostica degli impianti arrivano indigrazie a, due mostre/convegno dedicate ai professionisti dell’industria, di scena al polo fieristico di via Lunga nella giornata di mercoledì 5 aprile (apertura dei lavori alle ore 9).si concentra su Automazione Industriale e di Processo, Strumentazione e Sensoristica e Tecnologie 4.0;invece su Manutenzione Industriale e Asset Management, Condition Monitoring e 4.0.sono a partecipazione gratuita, basta preregistrarsi al seguente link: https://www.eiomeventi.it/...

